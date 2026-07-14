14 de julho de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Motorista 'arrebenta' carro contra poste em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista bateu em poste
Motorista bateu em poste

Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e bater o carro contra um poste na noite desta terça-feira (14), em São José dos Campos.

O acidente aconteceu na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, na região norte da cidade, nas proximidades de um supermercado.

Com o impacto da colisão, o condutor ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, identificada apenas como Rafael, um homem de aproximadamente 30 anos.

Segundo as informações apuradas no local, Rafael permaneceu consciente durante todo o atendimento e respondia aos chamados das equipes de socorro. As pernas ficaram presas às ferragens, mas não apresentavam ferimentos expostos. A suspeita é de que ele tenha sofrido fraturas.

Após ser retirado do veículo, o motorista foi encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.

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