Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e bater o carro contra um poste na noite desta terça-feira (14), em São José dos Campos.

O acidente aconteceu na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, na região norte da cidade, nas proximidades de um supermercado.

Com o impacto da colisão, o condutor ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, identificada apenas como Rafael, um homem de aproximadamente 30 anos.