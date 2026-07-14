Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e bater o carro contra um poste na noite desta terça-feira (14), em São José dos Campos.
O acidente aconteceu na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, na região norte da cidade, nas proximidades de um supermercado.
Com o impacto da colisão, o condutor ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, identificada apenas como Rafael, um homem de aproximadamente 30 anos.
Segundo as informações apuradas no local, Rafael permaneceu consciente durante todo o atendimento e respondia aos chamados das equipes de socorro. As pernas ficaram presas às ferragens, mas não apresentavam ferimentos expostos. A suspeita é de que ele tenha sofrido fraturas.
Após ser retirado do veículo, o motorista foi encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.