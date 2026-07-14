Pindamonhangaba deve receber um dos maiores empreendimentos comerciais de sua história, com aproximadamente 60 lojas. O Grupo Máximo iniciou as obras de uma nova unidade no bairro Moreira César, projeto que reunirá supermercado, centro comercial e praça de alimentação, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2027.

De acordo com as informações divulgadas, o empreendimento contará com um supermercado de aproximadamente 3 mil metros quadrados de área de vendas, além de um complexo com 60 lojas, três megalojas, praça de alimentação, quiosques e mais de 300 vagas de estacionamento.

A expectativa é que o novo centro comercial gere cerca de 700 empregos, entre vagas diretas e indiretas, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de trabalho na região.