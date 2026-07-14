14 de julho de 2026
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LUTO

Adeus, dona Rita; aos 69 anos, deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rita Helena Nunes Viana morreu aos 69 anos
Rita Helena Nunes Viana morreu aos 69 anos

Rita Helena Nunes Viana morreu aos 69 anos em Jacareí nesta última segunda-feira (13). Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

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Muito querida, dona Rita deixará boas lembranças, principalmente pela forma como tratava as pessoas. Nas redes sociais, as manifestações foram todas de elogios.

Vania Salete Machado foi uma delas. "Vou lembrar de você com carinho Rita vai em paz", escreveu.

Jéssica Deranzani também destacou a amizade. "Vou sentir saudades Rita, que me chamava de xuxu, Deus te receba e te mantenha em um bom lugar,que Deus conforte toda a sua família e amigos", afirmou.

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