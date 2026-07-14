Rita Helena Nunes Viana morreu aos 69 anos em Jacareí nesta última segunda-feira (13). Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

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Muito querida, dona Rita deixará boas lembranças, principalmente pela forma como tratava as pessoas. Nas redes sociais, as manifestações foram todas de elogios.