Djalma da Cruz morreu aos 60 anos, nesta última segunda-feira (13), dia do seu próprio aniversário, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Ele foi sepultado na manhã desta terça-feira (14), no Cemitério Brotas.

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Ele era muito querido entre amigos e familiares e a morte precoce foi uma dura notícia para todos. Ainda mais por ter sido no dia do próprio aniversário. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram, como Jonília Assunção.