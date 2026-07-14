Djalma da Cruz morreu aos 60 anos, nesta última segunda-feira (13), dia do seu próprio aniversário, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Ele foi sepultado na manhã desta terça-feira (14), no Cemitério Brotas.
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Ele era muito querido entre amigos e familiares e a morte precoce foi uma dura notícia para todos. Ainda mais por ter sido no dia do próprio aniversário. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram, como Jonília Assunção.
"Nossa eu não acredito que este homem faleceu meus sentimentos pra todos os familiares", escreveu.
Rosely Bento também lamentou e desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos. DEUS conforte o coração dos familiares e amigos", afirmou.