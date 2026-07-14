A Praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo, recebeu serviços de revitalização realizados pela Prefeitura de São José dos Campos. As melhorias fazem parte das ações de zeladoria intensificadas durante o mês de julho em diferentes áreas do município.

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Localizada na região central da cidade, a praça recebeu pintura da fonte, das guias e dos vasos, além de serviços de jardinagem e manutenção dos canteiros. O espaço é utilizado diariamente por moradores, comerciantes e pessoas que circulam pelo Centro.