A Praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo, recebeu serviços de revitalização realizados pela Prefeitura de São José dos Campos. As melhorias fazem parte das ações de zeladoria intensificadas durante o mês de julho em diferentes áreas do município.
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Localizada na região central da cidade, a praça recebeu pintura da fonte, das guias e dos vasos, além de serviços de jardinagem e manutenção dos canteiros. O espaço é utilizado diariamente por moradores, comerciantes e pessoas que circulam pelo Centro.
Segundo a Prefeitura, os trabalhos têm como objetivo manter os espaços públicos em boas condições de uso e conservação, além de preparar a cidade para as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos, celebrados em 27 de julho.
As equipes de zeladoria continuam atuando em outros bairros com serviços de limpeza, pintura e manutenção de áreas verdes ao longo do mês.
A revitalização da Praça João Mendes também integra o Programa Urbaniza Centro. Conforme a administração municipal, o local passará por uma requalificação completa nos próximos meses, dentro do projeto de renovação da região central.