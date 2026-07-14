A Prefeitura de Jacareí iniciou a segunda etapa da atualização do Cadastro Imobiliário Municipal e vai notificar cerca de 25 mil proprietários de imóveis que apresentaram divergências entre os dados cadastrados e as informações verificadas em análises técnicas. A medida utiliza imagens aéreas, registros frontais e outros recursos para atualizar as informações dos imóveis.

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Segundo a administração municipal, a ação faz parte do processo de modernização do cadastro imobiliário e busca manter os registros compatíveis com a situação atual de cada propriedade.