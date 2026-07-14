Poucas profissões permitem acompanhar tantos momentos marcantes quanto a obstetrícia. Em quase quatro décadas de atuação, o médico Arnaldo Mendonça Rennó participou de aproximadamente 5.000 partos e acompanhou o nascimento de gerações de famílias. Aos 65 anos, ele segue na rotina dos plantões e continua atuando na maternidade pública da cidade.

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Natural de Itajubá (MG), onde se formou em Medicina, Arnaldo chegou a São José dos Campos em 1986. Dois anos depois, ingressou na Prefeitura por meio de concurso público e passou a integrar a equipe do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, onde permanece até hoje.