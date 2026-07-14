Poucas profissões permitem acompanhar tantos momentos marcantes quanto a obstetrícia. Em quase quatro décadas de atuação, o médico Arnaldo Mendonça Rennó participou de aproximadamente 5.000 partos e acompanhou o nascimento de gerações de famílias. Aos 65 anos, ele segue na rotina dos plantões e continua atuando na maternidade pública da cidade.
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Natural de Itajubá (MG), onde se formou em Medicina, Arnaldo chegou a São José dos Campos em 1986. Dois anos depois, ingressou na Prefeitura por meio de concurso público e passou a integrar a equipe do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, onde permanece até hoje.
Ao longo da carreira, trabalhou em hospitais públicos e privados da região, mas foi no Hospital Municipal que consolidou grande parte de sua trajetória. Atualmente, realiza cerca de 10 partos por mês e mantém uma rotina de trabalho que, segundo ele, mudou pouco ao longo dos anos.
Entre os milhares de nascimentos que acompanhou, alguns casos permanecem na memória. Um deles foi o parto de quadrigêmeos realizado há nove anos. De acordo com o médico, esse tipo de gestação é raro e não havia registro de outro nascimento semelhante na cidade desde décadas antes.
Outro episódio lembrado por Arnaldo aconteceu há cerca de 20 anos. Durante todo o pré-natal, exames indicavam que a gestante esperava gêmeos. No momento do parto, porém, a equipe descobriu a existência de um terceiro bebê, situação que surpreendeu os profissionais presentes.
Além da assistência às gestantes, o obstetra também participa da formação de novos médicos. O Hospital Municipal mantém um programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia que, nos últimos 15 anos, formou mais de 45 especialistas. Muitos deles seguem atuando em São José dos Campos.
Segundo Arnaldo, a especialidade passou por mudanças importantes ao longo das últimas décadas. O desenvolvimento de técnicas, equipamentos e protocolos ampliou a segurança durante a gestação, o parto e o atendimento de complicações obstétricas.
Hoje, o Hospital Municipal abriga a maior maternidade pública da região e realiza cerca de 450 partos por mês. A unidade conta com aproximadamente 20 obstetras, distribuídos em plantões de 24 horas.
A trajetória de Arnaldo Mendonça Rennó integra a série de homenagens promovidas durante as comemorações pelos 259 anos de São José dos Campos, que destaca moradores e profissionais que contribuíram para a história e o desenvolvimento do município.