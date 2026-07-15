A Justiça de São Paulo condenou a Fazenda do Estado a pagar R$ 100 mil em indenização por danos morais à mãe e à irmã de um homem cujo corpo desapareceu do Instituto Médico Legal. A decisão reconheceu a responsabilidade do Estado pela guarda dos restos mortais, que sumiram enquanto estavam sob custódia.

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O caso ocorreu no IML de Praia Grande, no litoral paulista. Alexandro dos Santos desapareceu no mar durante um passeio de stand up paddle, em 30 de setembro de 2020, na Praia do Guaiuba, no Guarujá. O corpo foi localizado sete dias depois, em Itanhaém, e encaminhado ao instituto para exames de identificação.