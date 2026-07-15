Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante, suspeita de matar o próprio companheiro. Após passar por audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Francisca Erivanda da Silva Alcântara, 23 anos, também possui antecedentes por outros crimes, incluindo homicídio.

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O caso aconteceu em Ipu, no interior do Ceará. Francisco José Rodrigues da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na zona rural do município, com sinais de violência, na manhã da última sexta-feira (10).