Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante, suspeita de matar o próprio companheiro. Após passar por audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Francisca Erivanda da Silva Alcântara, 23 anos, também possui antecedentes por outros crimes, incluindo homicídio.
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O caso aconteceu em Ipu, no interior do Ceará. Francisco José Rodrigues da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na zona rural do município, com sinais de violência, na manhã da última sexta-feira (10).
De acordo com a Polícia Civil, a companheira da vítima era a única pessoa que estava na residência durante a noite em que o crime teria ocorrido. Após diligências, os policiais localizaram a suspeita poucas horas depois, em frente a uma agência bancária na área central da cidade. Ela estava com uma mochila e foi levada para a delegacia, onde foi autuada por homicídio doloso.
Na decisão que determinou a prisão preventiva, o magistrado destacou elementos reunidos durante a investigação, entre eles depoimentos de testemunhas que relataram uma discussão entre o casal durante a madrugada. Também foram considerados os relatos dos policiais responsáveis pela prisão e a declaração da própria suspeita de que estava sozinha com a vítima no momento dos fatos.
Ainda conforme a decisão, exames periciais apontaram que fios de cabelo encontrados no chão da sala onde o crime ocorreu pertenciam à investigada. O material integra o conjunto de provas que será analisado no decorrer do processo.
Segundo a Polícia Civil, Francisca Erivanda da Silva Alcântara possui passagens anteriores por homicídio, lesão corporal, resistência e desacato. O caso segue sob investigação.