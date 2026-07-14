Familiares e amigos de Luís Fellipe Monteiro Ferreira se reúnem nesta quarta-feira (15) para a missa de 7º dia em memória do adolescente, que morreu no último dia 9 de julho, aos 13 anos.

A celebração está marcada para as 19h, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

Luís Fellipe nasceu em 24 de agosto de 2012. A morte do adolescente causou grande comoção entre familiares, amigos, professores e moradores da cidade.