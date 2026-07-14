14 de julho de 2026
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DESPEDIDA

Missa de 7º dia de Luís Fellipe será nesta quarta em Guará

Por Leandro Vaz | Guaratigjuetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Luís Felipe morreu a região
Luís Felipe morreu a região

Familiares e amigos de Luís Fellipe Monteiro Ferreira se reúnem nesta quarta-feira (15) para a missa de 7º dia em memória do adolescente, que morreu no último dia 9 de julho, aos 13 anos.

A celebração está marcada para as 19h, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

Luís Fellipe nasceu em 24 de agosto de 2012. A morte do adolescente causou grande comoção entre familiares, amigos, professores e moradores da cidade.

Em mensagem divulgada pela família, o jovem é lembrado pelo legado de amor deixado às pessoas que conviveram com ele. A cerimônia será aberta a todos que desejarem prestar as últimas homenagens e manifestar solidariedade aos familiares.

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