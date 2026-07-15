Uma bebê de 10 meses morreu após ser vítima de violência sexual, e dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no crime. A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para concluir as investigações.

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O caso ocorreu no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Segundo as informações divulgadas, a mãe da criança estava em casa no momento do ocorrido e acreditou inicialmente que a filha estivesse engasgada. Ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em busca de socorro.