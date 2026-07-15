Uma bebê de 10 meses morreu após ser vítima de violência sexual, e dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no crime. A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para concluir as investigações.
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O caso ocorreu no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Segundo as informações divulgadas, a mãe da criança estava em casa no momento do ocorrido e acreditou inicialmente que a filha estivesse engasgada. Ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em busca de socorro.
Como o atendimento não chegou a tempo, a mulher levou a bebê por conta própria a uma unidade de saúde. No hospital, a equipe médica constatou que a criança havia sido vítima de violência sexual. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com a investigação, um dos suspeitos mantinha um relacionamento casual com a mãe da bebê, enquanto o outro é primo dele. Os dois foram presos em flagrante pelos crimes de estupro e homicídio.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime nem o momento em que a violência ocorreu.
Além dos dois presos, outras pessoas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense participaram da ocorrência, enquanto a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer todos os fatos.