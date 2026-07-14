14 de julho de 2026
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DESTRUIÇÃO

VÍDEO: Incêndio atinge imagem de Nossa Senhora de 10 metros

Por Da Redação | Nerópolis (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Incêndio atinge imagem de Nossa Senhora de 10 metros
Incêndio atinge imagem de Nossa Senhora de 10 metros

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, um dos principais cartões-postais de Nerópolis, foi atingida por um incêndio na noite de segunda-feira (13). O caso é investigado e, até o momento, a principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

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O monumento, com cerca de 10 metros de altura, está localizado na entrada de Nerópolis, em Goiás, e é considerado um dos símbolos religiosos e turísticos do município.

As primeiras informações apontam para a possibilidade de vandalismo. As circunstâncias do incêndio ainda são apuradas pelas autoridades.

Equipes responsáveis pela investigação buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores da ação.

Além dos danos causados ao patrimônio, os responsáveis poderão responder pelo crime de vilipêndio a objeto de culto religioso, conforme prevê o Código Penal, caso a motivação criminosa seja confirmada.

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