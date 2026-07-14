A imagem de Nossa Senhora Aparecida, um dos principais cartões-postais de Nerópolis, foi atingida por um incêndio na noite de segunda-feira (13). O caso é investigado e, até o momento, a principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

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O monumento, com cerca de 10 metros de altura, está localizado na entrada de Nerópolis, em Goiás, e é considerado um dos símbolos religiosos e turísticos do município.