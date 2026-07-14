A influenciadora Marie Claire González, de 39 anos, foi encontrada morta após publicar, nas redes sociais, uma série de relatos em que denunciava ter sido vítima de violência doméstica. A morte foi divulgada na segunda-feira (13), e a causa ainda não foi informada pelas autoridades.

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Marie Claire era do Panamá. Nos dias que antecederam sua morte, ela compartilhou publicações sobre relacionamentos abusivos e afirmou que decidiu tornar sua história pública para incentivar outras mulheres a denunciarem casos de violência.