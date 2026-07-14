A influenciadora Marie Claire González, de 39 anos, foi encontrada morta após publicar, nas redes sociais, uma série de relatos em que denunciava ter sido vítima de violência doméstica. A morte foi divulgada na segunda-feira (13), e a causa ainda não foi informada pelas autoridades.
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Marie Claire era do Panamá. Nos dias que antecederam sua morte, ela compartilhou publicações sobre relacionamentos abusivos e afirmou que decidiu tornar sua história pública para incentivar outras mulheres a denunciarem casos de violência.
Em uma das mensagens, publicada em 1º de julho, a influenciadora disse que muitas vítimas permanecem em silêncio por vergonha e criticou a normalização de comportamentos abusivos em relacionamentos. Ela também afirmou que existem homens que respeitam e valorizam suas companheiras.
Dias antes, em 28 de junho, Marie Claire publicou uma foto em que aparecia com hematomas no rosto e escreveu que havia sobrevivido ao que enfrentou. A imagem repercutiu entre seguidores, que deixaram mensagens de apoio.
Segundo veículos de imprensa panamenhos, horas antes da confirmação da morte, uma mensagem programada foi publicada em suas redes sociais. No texto, ela descrevia o impacto da dor emocional e pedia perdão aos filhos, publicação que ganhou grande repercussão após a notícia de seu falecimento.
Até o momento, as autoridades do Panamá e familiares da influenciadora não divulgaram oficialmente a causa da morte.