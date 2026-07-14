Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando dinheiro de uma caixa de donativos instalada no interior de uma igreja. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil, mas ainda não havia sido localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais. As imagens de segurança, que passaram a circular nas redes sociais, mostram o homem diante da imagem de São José, aparentando fazer uma oração.