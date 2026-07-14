Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando dinheiro de uma caixa de donativos instalada no interior de uma igreja. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil, mas ainda não havia sido localizado.
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O caso ocorreu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais. As imagens de segurança, que passaram a circular nas redes sociais, mostram o homem diante da imagem de São José, aparentando fazer uma oração.
Em seguida, ele retira um objeto da calça, abre a caixa destinada às ofertas dos fiéis e pega o dinheiro. Durante a ação, uma mulher percebe a movimentação e chama outro homem que estava na igreja.
O frequentador tenta alcançar o suspeito, mas ele consegue fugir do local antes de ser detido.
Segundo o pároco da igreja, não foi possível calcular o valor levado, embora a estimativa seja de que a quantia fosse pequena.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. A Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado e continua sendo procurado.