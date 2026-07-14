A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), um dos criminosos mais procurados da região durante a Operação Orion.

A ação foi realizada por equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, que localizaram e capturaram um traficante de alta periculosidade escondido em um condomínio fechado em Guarulhos.

Segundo a investigação, o homem, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, assumiu a liderança do tráfico de drogas em Pindamonhangaba após a prisão de outro criminoso conhecido como “SB”, em 2023.