14 de julho de 2026
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PRESO

Polícia prende 'Pica Pau', líder do tráfico no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem é preso após ação da polícia
Homem é preso após ação da polícia

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), um dos criminosos mais procurados da região durante a Operação Orion. 

A ação foi realizada por equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, que localizaram e capturaram um traficante de alta periculosidade escondido em um condomínio fechado em Guarulhos.

Segundo a investigação, o homem, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, assumiu a liderança do tráfico de drogas em Pindamonhangaba após a prisão de outro criminoso conhecido como “SB”, em 2023.

O suspeito estava foragido havia mais de um ano e meio e era alvo de dois mandados de prisão: um definitivo, para cumprimento de pena de 10 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, e outro por associação criminosa.

Preso jogou celular pela janela

De acordo com a Polícia Civil, a captura foi possível após um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelo Grupo de Operações Especiais da Deic de Taubaté. 

Durante a abordagem, o criminoso tentou destruir provas ao arremessar o celular pela janela do sétimo andar do prédio onde estava escondido. O aparelho foi localizado e apreendido pelos policiais.

A Polícia Civil informou que a prisão representa mais um avanço no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região do Vale do Paraíba. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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