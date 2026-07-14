A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), um dos criminosos mais procurados da região durante a Operação Orion.
A ação foi realizada por equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, que localizaram e capturaram um traficante de alta periculosidade escondido em um condomínio fechado em Guarulhos.
Segundo a investigação, o homem, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, assumiu a liderança do tráfico de drogas em Pindamonhangaba após a prisão de outro criminoso conhecido como “SB”, em 2023.
O suspeito estava foragido havia mais de um ano e meio e era alvo de dois mandados de prisão: um definitivo, para cumprimento de pena de 10 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, e outro por associação criminosa.
Preso jogou celular pela janela
De acordo com a Polícia Civil, a captura foi possível após um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelo Grupo de Operações Especiais da Deic de Taubaté.
Durante a abordagem, o criminoso tentou destruir provas ao arremessar o celular pela janela do sétimo andar do prédio onde estava escondido. O aparelho foi localizado e apreendido pelos policiais.
A Polícia Civil informou que a prisão representa mais um avanço no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região do Vale do Paraíba. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.