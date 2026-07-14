A diarista Paola Stefany Neto Cirino afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que ouviu vozes que "pediam sangue" antes do crime pelo qual foi indiciada. Ela responde por latrocínio, crime de roubo seguido de morte, que vitimou um casal de idosos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Segundo o delegado Gustavo Barletta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, a suspeita declarou que as vozes diziam que ela precisaria de sangue para ser "autorizada" a cometer o roubo.