O adolescente José Laelson Nascimento dos Santos, conhecido como "Juquinha", de 14 anos, morreu na segunda-feira (13) após passar mal em casa. O caso foi registrado como morte a esclarecer, e a causa do óbito será determinada por exames do IML (Instituto Médico Legal).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Craíbas, no Agreste de Alagoas. Segundo familiares, o adolescente participou de uma partida de futebol no fim de semana, quando teria sido atingido por uma forte bolada no peito.
Após o incidente, Juquinha foi levado para a Casa Maternal Frei Damião e, em seguida, transferido para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Depois de receber atendimento médico, ele foi medicado e liberado.
Na manhã de segunda-feira, por volta das 9h41, o adolescente voltou a passar mal e foi levado novamente à Casa Maternal, acompanhado da mãe e do padrasto. De acordo com o registro da Polícia Militar, ele já chegou à unidade sem sinais vitais, e a morte foi confirmada pela médica plantonista.
Ainda conforme informações médicas, o jovem havia procurado atendimento nos dias anteriores por causa de dores no joelho provocadas por uma queda durante uma partida de futebol. Até o momento, não há confirmação de que esse episódio tenha relação com a morte.
A Polícia Militar foi acionada pela equipe da unidade de saúde, realizou os procedimentos necessários e registrou a ocorrência como morte a esclarecer. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, que fará os exames para identificar a causa da morte.