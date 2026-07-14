O adolescente José Laelson Nascimento dos Santos, conhecido como "Juquinha", de 14 anos, morreu na segunda-feira (13) após passar mal em casa. O caso foi registrado como morte a esclarecer, e a causa do óbito será determinada por exames do IML (Instituto Médico Legal).

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O caso aconteceu em Craíbas, no Agreste de Alagoas. Segundo familiares, o adolescente participou de uma partida de futebol no fim de semana, quando teria sido atingido por uma forte bolada no peito.