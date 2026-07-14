A morte da menina Maria Lauane Pereira da Silva, de 2 anos, foi causada por desnutrição severa agravada por pneumonia, conforme apontou o laudo do IML (Instituto Médico Legal). O resultado confirma a causa do óbito e passa a integrar as investigações sobre as circunstâncias que levaram à morte da criança.
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O caso ocorreu em Murici. Maria Lauane chegou sem vida a uma unidade hospitalar no último sábado, dando início às apurações conduzidas pela Polícia Civil.
De acordo com o delegado Jorge Marinho, responsável pelo inquérito, a investigação entra agora em uma nova etapa, com foco na responsabilização dos envolvidos, caso sejam confirmadas situações de negligência.
Durante as diligências, foram reunidas informações que apontam que a criança apresentava um quadro de saúde debilitado. Também há relatos de que ela estava com infestação de piolhos no couro cabeludo, circunstâncias que serão analisadas no decorrer da investigação.
A Polícia Civil aguarda a conclusão de outras etapas do inquérito para definir as medidas cabíveis. O caso segue sob investigação.