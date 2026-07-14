14 de julho de 2026
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MORTE

Mulher morre após dois meses internada após acidente no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
De redação
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Reprodução
Mulher morreu após meses internada
Mulher morreu após meses internada

Uma mulher de 42 anos morreu na noite de segunda-feira (13), na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, após permanecer internada por cerca de 50 dias em decorrência de um acidente automobilístico.

A vítima foi identificada como Rosiane Sousa Leitão, moradora de Campos do Jordão. Segundo o boletim de ocorrência, ela sofreu o acidente no dia 24 de maio e, desde então, permanecia hospitalizada.

O óbito foi constatado às 22h52. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba como morte suspeita, de natureza acidental.

A Polícia Civil solicitou a realização de exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) para apurar oficialmente a causa da morte. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas no boletim.

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