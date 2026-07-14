Uma mulher de 42 anos morreu na noite de segunda-feira (13), na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, após permanecer internada por cerca de 50 dias em decorrência de um acidente automobilístico.

A vítima foi identificada como Rosiane Sousa Leitão, moradora de Campos do Jordão. Segundo o boletim de ocorrência, ela sofreu o acidente no dia 24 de maio e, desde então, permanecia hospitalizada.

O óbito foi constatado às 22h52. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba como morte suspeita, de natureza acidental.