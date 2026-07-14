O rombo provocado pelos furtos atribuídos à operadora de caixa presa em flagrante em um supermercado no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, pode chegar a R$ 140 mil, segundo a Polícia Civil.
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A estimativa faz parte da investigação que apura mais de 20 desvios de dinheiro do estabelecimento. A funcionária, de 46 anos, foi detida na noite de segunda-feira (13) após ser flagrada com R$ 500 escondidos sob a manga da blusa.
Segundo a investigação conduzida pelo 3º DP (Distrito Policial), a funcionária se aproveitava da função exercida no caixa para retirar parte do dinheiro recebido dos clientes. As suspeitas começaram após a proprietária do mercado identificar diferenças frequentes no fechamento dos caixas e acionar a Polícia Civil.
As imagens das câmeras de segurança reforçaram as suspeitas. De acordo com os investigadores, os vídeos registram diversas ocasiões em que a funcionária escondia cédulas na roupa durante o expediente. O boletim de ocorrência cita indícios de mais de 20 furtos desde a contratação da operadora.
Prisão em flagrante
Na segunda-feira, a proprietária informou aos policiais que a funcionária teria cometido um novo furto. Diante da denúncia, os agentes permaneceram do lado de fora do estabelecimento e aguardaram a saída da suspeita.
Quando ela deixou o mercado e caminhou em direção ao veículo que utilizava, um Chevrolet Onix branco, foi abordada pelos investigadores. Inicialmente, negou ter retirado dinheiro do caixa.
Durante busca pessoal realizada por uma policial civil, em local reservado, foram encontrados R$ 500 escondidos sob a manga da blusa da funcionária. O valor estava dividido em duas notas de R$ 100 e seis notas de R$ 50.
Após a descoberta, a mulher admitiu ter retirado o dinheiro do caixa. A quantia foi devolvida à proprietária do supermercado.
Ela foi presa em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança, já que, segundo a Polícia Civil, utilizava a posição que ocupava no estabelecimento para facilitar os desvios.
Prejuízo ainda será apurado
Embora a prisão em flagrante esteja relacionada aos R$ 500 encontrados com a suspeita, a investigação aponta que o prejuízo total pode ser muito maior.
Conforme a Polícia Civil, a estimativa chega a R$ 140 mil, com base nas informações fornecidas pela empresa e nos diversos episódios registrados pelas câmeras de monitoramento. No entanto, esse valor ainda depende de perícia e análise contábil para confirmar quanto efetivamente foi desviado.
Os investigadores pretendem comparar registros de vendas, pagamentos, cancelamentos e fechamentos de caixa para identificar cada retirada e calcular o prejuízo real.
Carro e celular apreendidos
Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu o celular da investigada e o Chevrolet Onix que estava sob sua posse. O objetivo é verificar se os equipamentos podem fornecer informações úteis ao inquérito, como registros de localização, mensagens, documentos ou outros elementos relacionados aos furtos.
O acesso ao conteúdo do telefone dependerá de autorização judicial.
Delegado pede prisão preventiva
Após o registro da ocorrência, a mulher permaneceu presa e foi encaminhada ao sistema prisional.
O delegado responsável também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O pedido considera os mais de 20 furtos investigados, a continuidade da suposta prática criminosa e o prejuízo estimado de até R$ 140 mil.
A decisão agora caberá ao Poder Judiciário, que analisará o pedido do Ministério Público e da defesa antes de decidir se a suspeita permanecerá presa durante a investigação.
A Polícia Civil também apura se houve participação de outras pessoas e busca esclarecer o destino do dinheiro que teria sido desviado ao longo dos últimos meses.