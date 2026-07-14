O rombo provocado pelos furtos atribuídos à operadora de caixa presa em flagrante em um supermercado no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, pode chegar a R$ 140 mil, segundo a Polícia Civil.

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A estimativa faz parte da investigação que apura mais de 20 desvios de dinheiro do estabelecimento. A funcionária, de 46 anos, foi detida na noite de segunda-feira (13) após ser flagrada com R$ 500 escondidos sob a manga da blusa.