O rastro do dinheiro.

Duas semanas após o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, a investigação da Polícia Civil reforça que um impasse sobre o pagamento da rescisão do contrato de trabalho pode ter sido o estopim do caso.

A trabalhadora esperava receber entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, mas teria recebido a proposta de apenas R$ 900, valor que recusou por considerar muito abaixo do devido.