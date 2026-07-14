A Prefeitura de Taubaté informou que, após análise técnica, o livro "Pipoca e Picolé", que havia sido retirado das escolas municipais no fim do ano passado, voltará a ser utilizado nas unidades de ensino. A obra aborda a diversidade familiar - a protagonista da história tem um pai e duas mães - e havia sido recolhida após reclamação de uma vereadora, que é pastora evangélica.

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Segundo a Prefeitura, a avaliação foi feita pela Coordenação de Área e pela Equipe de Práticas Pedagógicas da Educação Infantil da Secretaria de Educação. "A análise manifestou-se favoravelmente à utilização do livro na rede municipal de ensino, desde que o trabalho seja realizado com planejamento pedagógico adequado, respeito à faixa etária e mediação docente qualificada", afirmou o município.