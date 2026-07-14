A Prefeitura de Taubaté informou que, após análise técnica, o livro "Pipoca e Picolé", que havia sido retirado das escolas municipais no fim do ano passado, voltará a ser utilizado nas unidades de ensino. A obra aborda a diversidade familiar - a protagonista da história tem um pai e duas mães - e havia sido recolhida após reclamação de uma vereadora, que é pastora evangélica.
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Segundo a Prefeitura, a avaliação foi feita pela Coordenação de Área e pela Equipe de Práticas Pedagógicas da Educação Infantil da Secretaria de Educação. "A análise manifestou-se favoravelmente à utilização do livro na rede municipal de ensino, desde que o trabalho seja realizado com planejamento pedagógico adequado, respeito à faixa etária e mediação docente qualificada", afirmou o município.
"Com isso, o título permanecerá no plano de ensino das turmas adequadas, com acompanhamento da Coordenação de Área da Educação Infantil", completou a Prefeitura.
Obra havia sido recolhida após críticas de vereadora evangélica
A informação sobre o recolhimento do livro veio à tona em março desse ano, em discurso feito na tribuna da Câmara pela vereadora Zelinda Pastora (PRD), que é da base aliada ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Na ocasião, Zelinda afirmou que, após receber reclamação de uma mãe de aluno, ainda no ano passado, pediu para o secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, a retirada da obra das escolas. "Eu falei com o secretário de Educação, e imediatamente ele tomou uma atitude. Esse livro foi retirado, eu vi a mensagem que ele mandou pedindo para recolher esse livro das nossas escolas", narrou a vereadora.
Zelinda afirmou ainda que, embora o livro tivesse sido recolhido das escolas no ano passado, a obra voltou a ser utilizada em algumas unidades no início de 2026. "Esse ano, talvez por algum estoque em alguma escola, esse livro chegou de novo na mão de alguma criança que a mãe me procurou. E eu novamente falei com o secretário, e ele já tomou uma atitude", disse. "Nós estamos aqui para proteger e defender a inocência das nossas crianças, a pureza das nossas crianças. Nós não vamos aceitar material como esse na nossa sala de aula", completou a vereadora.
Na semana seguinte, os vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB), que fazem oposição ao governo, apresentaram um requerimento para cobrar explicações da Prefeitura sobre a retirada do livro das escolas. No texto, os parlamentares afirmaram que "decisões administrativas que determinam o recolhimento de livros ou outros materiais pedagógicos de escolas públicas são medidas extremas" e que "devem ser pautadas por fundamentos legais e técnicos".
Ainda no requerimento, Isaac e Talita afirmaram que "a representação de diferentes arranjos familiares, incluindo famílias com duas mães, dois pais ou outras configurações, encontra respaldo em princípios constitucionais de igualdade, dignidade da pessoa humana e combate à discriminação, bem como em diretrizes nacionais de educação em direitos humanos, sendo necessário saber se a decisão observou tais princípios e normas".
Livro foi comprado pela Prefeitura na gestão Saud
O livro, que tem como autora a escritora Adriana Lisboa, narra a história do encontro entre a menina Pipoca e o cachorro Picolé.
"Essa história pode ser um excelente ponto de partida para se discutir com as crianças os vários modelos de família que existem, como, por exemplo, as formadas por duas mães e um pai, como a de Pipoca", diz a apresentação da obra feita pela Editora Elo.
A obra foi comprada pelo município em 2024, que foi o último ano do governo do ex-prefeito José Saud (PP). O livro faz parte de um kit destinado à segunda etapa da educação infantil. Ao todo, foram comprados 3.280 kits para alunos e 116 para professores, totalizando R$ 1,216 milhão.