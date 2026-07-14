Uma atendente de caixa, de 46 anos, foi presa em flagrante na noite de segunda-feira (13), suspeita de furtar quase R$ 100 mil do supermercado onde trabalhava, no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos.
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Segundo a Polícia Civil, a funcionária se aproveitava da função exercida no caixa para desviar parte do dinheiro recebido dos clientes. Para ocultar os valores, ela escondia as cédulas na própria roupa antes de deixar o estabelecimento.
O esquema foi descoberto após a administração do mercado identificar inconsistências no caixa e analisar imagens das câmeras de monitoramento. As gravações registraram dezenas de furtos praticados da mesma forma, mostrando a funcionária escondendo dinheiro na roupa durante o expediente.
De acordo com a investigação, o prejuízo era estimado em cerca de R$ 10 mil por mês. Com base no período em que os desvios teriam ocorrido, a direção do supermercado calcula que as perdas já chegam a aproximadamente R$ 100 mil.
Prisão da funcionária
A prisão ocorreu por volta das 22h, quando a suspeita deixava o mercado. Inicialmente, ela negou ter cometido os furtos. No entanto, durante a abordagem, uma policial encontrou R$ 500 escondidos sob a manga da blusa da funcionária, confirmando o mesmo método registrado pelas câmeras de segurança.
Diante das evidências, a mulher confessou o crime e foi levada à delegacia para o registro da ocorrência.
Após os procedimentos, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Caçapava, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura se houve outros episódios de desvio e se mais pessoas tiveram participação no esquema.