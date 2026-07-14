Uma atendente de caixa, de 46 anos, foi presa em flagrante na noite de segunda-feira (13), suspeita de furtar quase R$ 100 mil do supermercado onde trabalhava, no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos.

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Segundo a Polícia Civil, a funcionária se aproveitava da função exercida no caixa para desviar parte do dinheiro recebido dos clientes. Para ocultar os valores, ela escondia as cédulas na própria roupa antes de deixar o estabelecimento.