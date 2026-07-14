14 de julho de 2026
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ERA FUNCIONÁRIA

Veja como mulher furtou R$ 100 mil no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Gravações registraram dezenas de furtos praticados pela funcionária
Gravações registraram dezenas de furtos praticados pela funcionária

Uma atendente de caixa, de 46 anos, foi presa em flagrante na noite de segunda-feira (13), suspeita de furtar quase R$ 100 mil do supermercado onde trabalhava, no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos.

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Segundo a Polícia Civil, a funcionária se aproveitava da função exercida no caixa para desviar parte do dinheiro recebido dos clientes. Para ocultar os valores, ela escondia as cédulas na própria roupa antes de deixar o estabelecimento.

O esquema foi descoberto após a administração do mercado identificar inconsistências no caixa e analisar imagens das câmeras de monitoramento. As gravações registraram dezenas de furtos praticados da mesma forma, mostrando a funcionária escondendo dinheiro na roupa durante o expediente.

De acordo com a investigação, o prejuízo era estimado em cerca de R$ 10 mil por mês. Com base no período em que os desvios teriam ocorrido, a direção do supermercado calcula que as perdas já chegam a aproximadamente R$ 100 mil.

Prisão da funcionária

A prisão ocorreu por volta das 22h, quando a suspeita deixava o mercado. Inicialmente, ela negou ter cometido os furtos. No entanto, durante a abordagem, uma policial encontrou R$ 500 escondidos sob a manga da blusa da funcionária, confirmando o mesmo método registrado pelas câmeras de segurança.

Diante das evidências, a mulher confessou o crime e foi levada à delegacia para o registro da ocorrência.

Após os procedimentos, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Caçapava, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura se houve outros episódios de desvio e se mais pessoas tiveram participação no esquema.

 

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