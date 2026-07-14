14 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇA COMERCIAL

Exportações do Vale atingem US$ 4,95 bilhões no ano e crescem 13%

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Exportação de veículos
Exportação de veículos

As exportações das cidades do Vale do Paraíba alcançaram US$ 4,95 bilhões no primeiro semestre de 2026, resultado que representa um crescimento de 13,3% em comparação ao mesmo período de 2025, quando a região havia exportado US$ 4,37 bilhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No mesmo período, as importações também apresentaram avanço. As compras internacionais das cidades da região somaram US$ 4,64 bilhões entre janeiro e junho de 2026, contra US$ 4,24 bilhões registrados no primeiro semestre de 2025, uma alta de 9,3%.

Com as exportações crescendo em ritmo superior ao das importações, o saldo da balança comercial regional foi ampliado. O superávit passou de US$ 125,3 milhões no primeiro semestre de 2025 para US$ 312,8 milhões em igual período de 2026, um crescimento de 149,6%, indicando maior geração de divisas para a economia do Vale do Paraíba.

Cidades mais exportadoras

Entre as cidades da região, São José dos Campos manteve a liderança absoluta nas exportações. O município vendeu US$ 1,52 bilhão ao mercado internacional, enquanto importou US$ 1,57 bilhão, encerrando o semestre com déficit comercial de US$ 52,9 milhões.

Na segunda posição aparece Ilhabela, que exportou US$ 1,31 bilhão e registrou importações de apenas US$ 38,9 mil, alcançando um expressivo superávit de US$ 1,31 bilhão. O resultado é impulsionado pelas operações ligadas ao setor de petróleo e combustíveis.

Pindamonhangaba ocupou a terceira colocação entre os maiores exportadores da região. O município embarcou US$ 770,6 milhões em produtos, importou US$ 377,4 milhões e fechou o semestre com superávit de US$ 393,2 milhões.

Na quarta posição ficou Taubaté, com exportações de US$ 405,5 milhões e importações de US$ 587 milhões, registrando déficit comercial de US$ 181,5 milhões no período.

Fechando o grupo das cinco maiores exportadoras, Jacareí vendeu US$ 292,5 milhões ao exterior, importou US$ 214,8 milhões e obteve superávit de US$ 77,6 milhões.

Os números demonstram que o Vale do Paraíba segue desempenhando papel estratégico no comércio exterior brasileiro, sustentado por uma economia diversificada, com forte presença dos setores aeronáutico, automotivo, metalúrgico, siderúrgico, de petróleo e de transformação industrial.

O crescimento das exportações acima das importações também reforça a competitividade das empresas instaladas na região e amplia a contribuição regional para a balança comercial brasileira.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários