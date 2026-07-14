As exportações das cidades do Vale do Paraíba alcançaram US$ 4,95 bilhões no primeiro semestre de 2026, resultado que representa um crescimento de 13,3% em comparação ao mesmo período de 2025, quando a região havia exportado US$ 4,37 bilhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No mesmo período, as importações também apresentaram avanço. As compras internacionais das cidades da região somaram US$ 4,64 bilhões entre janeiro e junho de 2026, contra US$ 4,24 bilhões registrados no primeiro semestre de 2025, uma alta de 9,3%.