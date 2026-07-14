São José dos Campos registrou crescimento nas exportações de bens e produtos entre janeiro e junho de 2026. No período, o município exportou US$ 1,521 bilhão, frente aos US$ 1,408 bilhão registrados no primeiro semestre de 2025, uma alta de 8%.

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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio do sistema Comex Stat.