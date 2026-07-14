São José dos Campos registrou crescimento nas exportações de bens e produtos entre janeiro e junho de 2026. No período, o município exportou US$ 1,521 bilhão, frente aos US$ 1,408 bilhão registrados no primeiro semestre de 2025, uma alta de 8%.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio do sistema Comex Stat.
O resultado mantém a trajetória de expansão do comércio exterior joseense. Em todo o ano de 2025, a cidade alcançou US$ 3,68 bilhões em exportações, crescimento de 28,8% em relação a 2024, quando o volume exportado foi de US$ 2,86 bilhões, consolidando um dos melhores desempenhos da série recente e reforçando a vocação industrial e tecnológica do município.
O principal produto exportado no primeiro semestre deste ano foi o grupo, que engloba aeronaves, helicópteros, veículos espaciais, satélites, entre outros. O segmento movimentou a maior parte da pauta exportadora do município, evidenciando a força da cadeia aeroespacial instalada em São José dos Campos.
Outro destaque da pauta exportadora foi o segmento de aparelhos elétricos para telefonia e telecomunicações, com vendas de US$ 35,7 milhões para os Estados Unidos, refletindo a relevância da indústria de tecnologia e telecomunicações instalada na cidade.
Países importadores
O principal destino das exportações de São José dos Campos no primeiro semestre de 2026 foi os Estados Unidos, que importaram US$ 906,7 milhões em produtos do município.
Na sequência aparecem Luxemburgo, com US$ 113,5 milhões, México, com US$ 104,2 milhões, e Canadá, com US$ 67,3 milhões.
Os números evidenciam a forte presença da indústria joseense nos mercados da América do Norte e da Europa, especialmente nos segmentos de alta tecnologia e da cadeia aeroespacial.
O resultado demonstra a diversificação dos mercados internacionais atendidos pelas empresas joseenses, com predominância de países da América do Norte e da Europa, além da forte participação da indústria aeroespacial, que continua sendo a principal responsável pelo desempenho do comércio exterior do município.