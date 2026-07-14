14 de julho de 2026
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BALANÇA COMERCIAL

São José aumenta em 8% as exportações no 1º semestre de 2026

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Transporte de carga no aeroporto de São José dos Campos
Transporte de carga no aeroporto de São José dos Campos

São José dos Campos registrou crescimento nas exportações de bens e produtos entre janeiro e junho de 2026. No período, o município exportou US$ 1,521 bilhão, frente aos US$ 1,408 bilhão registrados no primeiro semestre de 2025, uma alta de 8%.

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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio do sistema Comex Stat.

O resultado mantém a trajetória de expansão do comércio exterior joseense. Em todo o ano de 2025, a cidade alcançou US$ 3,68 bilhões em exportações, crescimento de 28,8% em relação a 2024, quando o volume exportado foi de US$ 2,86 bilhões, consolidando um dos melhores desempenhos da série recente e reforçando a vocação industrial e tecnológica do município.

O principal produto exportado no primeiro semestre deste ano foi o grupo, que engloba aeronaves, helicópteros, veículos espaciais, satélites, entre outros. O segmento movimentou a maior parte da pauta exportadora do município, evidenciando a força da cadeia aeroespacial instalada em São José dos Campos.

Outro destaque da pauta exportadora foi o segmento de aparelhos elétricos para telefonia e telecomunicações, com vendas de US$ 35,7 milhões para os Estados Unidos, refletindo a relevância da indústria de tecnologia e telecomunicações instalada na cidade.

Países importadores

O principal destino das exportações de São José dos Campos no primeiro semestre de 2026 foi os Estados Unidos, que importaram US$ 906,7 milhões em produtos do município.

Na sequência aparecem Luxemburgo, com US$ 113,5 milhões, México, com US$ 104,2 milhões, e Canadá, com US$ 67,3 milhões.

Os números evidenciam a forte presença da indústria joseense nos mercados da América do Norte e da Europa, especialmente nos segmentos de alta tecnologia e da cadeia aeroespacial.

O resultado demonstra a diversificação dos mercados internacionais atendidos pelas empresas joseenses, com predominância de países da América do Norte e da Europa, além da forte participação da indústria aeroespacial, que continua sendo a principal responsável pelo desempenho do comércio exterior do município.

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