Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (13), acusado de agredir a própria mãe, de 53 anos, no bairro Cecap, em Lorena. Segundo a Polícia Militar, ele deu um soco na boca da vítima, a empurrou e invadiu a residência sem autorização.

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A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando a necessidade de proteger a integridade física da mulher.