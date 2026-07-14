O transporte coletivo é o principal pilar da mobilidade urbana no Brasil e mostra, na prática, que é a alternativa mais eficiente para deslocar milhões de pessoas todos os dias.

Presente em 2.962 municípios brasileiros, o sistema realiza cerca de 50 milhões de viagens diariamente e é utilizado por 1 em cada 3 brasileiros, consolidando-se como um serviço essencial para trabalhadores, estudantes, profissionais da saúde, comerciantes e toda a população que movimenta as cidades.

Os números também demonstram a superioridade do ônibus quando o assunto é uso inteligente do espaço urbano. Um único coletivo é capaz de transportar o mesmo número de passageiros que 40 automóveis, ocupando um espaço 17 vezes menor nas vias. Isso significa que, além de transportar muito mais pessoas, os ônibus contribuem para reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez do trânsito e tornar a mobilidade mais sustentável.

Ocupação das ruas

O contraste entre ônibus e carros também aparece na ocupação das ruas.

Os automóveis representam 78,5% dos veículos que circulam no sistema viário, transportando praticamente o mesmo volume de passageiros que os ônibus, que correspondem a apenas 8% dos veículos em circulação, evidenciando a eficiência do transporte público na utilização do espaço urbano.

Para especialistas do setor, esses indicadores reforçam a necessidade de ampliar políticas públicas que priorizem o transporte coletivo. Entre as principais medidas defendidas está a implantação de mais faixas e corredores exclusivos para ônibus, estratégia que reduz o tempo de viagem, aumenta a velocidade operacional dos coletivos e oferece mais conforto e pontualidade aos passageiros.

Além de garantir um direito social previsto na Constituição Federal, o transporte coletivo também reduz a emissão de poluentes, melhora a mobilidade nas grandes cidades e favorece um modelo de desenvolvimento urbano mais sustentável.

Campanha "O Brasil é Coletivo"

Com o objetivo de aproximar a população da importância do transporte público, a NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) lançou a campanha nacional "O Brasil é Coletivo", iniciativa que conta, no Vale do Paraíba, com o apoio da Busvale - Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba.

A campanha propõe uma mudança na forma de comunicar o papel do setor. Em vez de destacar apenas os ônibus, o foco passa a ser quem realmente move o país: as pessoas.

A mensagem central ressalta que os coletivos transportam diariamente o bem mais precioso do Brasil — os brasileiros.

Segundo a NTU, mais do que ligar um ponto ao outro, o transporte coletivo impulsiona a economia, fortalece os serviços públicos, promove inclusão social e amplia o acesso ao trabalho, à educação e à saúde.

A campanha também reforça o conceito de mobilidade humana, que coloca as pessoas no centro das políticas de transporte. A proposta vai além do simples deslocamento e destaca o impacto positivo que um sistema coletivo eficiente exerce sobre a qualidade de vida, a sustentabilidade e o desenvolvimento das cidades.

Ao defender a ampliação da prioridade para os ônibus nas vias urbanas, a campanha reforça uma ideia sustentada pelos números: transportar mais pessoas ocupando muito menos espaço é um dos caminhos mais eficazes para reduzir o trânsito, melhorar a mobilidade e construir cidades mais inteligentes e sustentáveis.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.