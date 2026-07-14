A polícia prendeu em flagrante uma atendente de caixa de 46 anos, suspeita de furtar, reiteradamente, o mercado onde trabalhava no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (13), por volta das 22h, quando ela deixava o estabelecimento.

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Segundo o relato policial, ela se aproveitava de sua função no caixa para esconder parte do dinheiro na própria roupa. Câmeras de monitoramento registraram dezenas de furtos praticados dessa forma. A estimativa é de um prejuízo de cerca de R$ 10 mil por mês, podendo ultrapassar R$ 100 mil ao longo do período trabalhado.