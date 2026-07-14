A rotina de trabalho terminou da forma mais devastadora possível para Sandro Oliveira Machado. Funcionário do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, ele enviou uma mensagem de "bom dia" ao filho, Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, na manhã de segunda-feira (13). Como a resposta nunca chegou, a preocupação aumentou.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, Sandro mantinha contato frequente com o adolescente e estranhou não apenas o silêncio, mas o fato de a mensagem sequer ter sido entregue. Ao encerrar o expediente por volta do meio-dia, saiu de São José dos Campos em direção a Taubaté para verificar o que estava acontecendo.
Ao chegar à residência da família, em um condomínio no bairro Bonfim, às 12h47, encontrou a porta destrancada. Ele subiu imediatamente ao pavimento superior e se deparou com a cena que mudaria sua vida para sempre: os corpos do filho e da esposa estavam no imóvel.
Desesperado, pediu ajuda. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas puderam confirmar os dois óbitos. A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.
Casal iniciou processo de divórcio
Em depoimento, Sandro contou que havia deixado a casa na sexta-feira (10), quando o casal iniciou oficialmente o processo de separação. Na noite de domingo (12), ele buscou Pedro em uma festa de aniversário e o deixou na portaria do condomínio por volta das 21h. Foi a última vez que viu o filho com vida.
O boletim também revela que o casal enfrentava um período de desgaste no relacionamento, principalmente por dificuldades financeiras. A mulher enfrentava ainda problemas de saúde mental.
Ainda de acordo com o relato prestado à Polícia Civil, Silvia era diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, realizava acompanhamento médico e utilizava medicamentos controlados. O marido contou que ela nunca havia apresentado comportamento agressivo contra familiares, mas sofria episódios de mania persecutória relacionados à doença.
Pai mantinha contato com filho
Mesmo diante da separação, o pai mantinha contato constante com o adolescente, o que explica a preocupação imediata quando a mensagem enviada pela manhã permaneceu sem resposta.
A tragédia provocou forte comoção em Taubaté e em toda a região do Vale do Paraíba. Pedro era estudante e teve sua morte lamentada por familiares, amigos e pela comunidade escolar. A investigação da Polícia Civil trabalha, inicialmente, com a hipótese de homicídio seguido de suicídio, mas aguarda os laudos periciais para concluir oficialmente a dinâmica dos fatos.
Enquanto a investigação prossegue, resta a um pai lidar com a perda do filho e da mulher em um único dia, em uma ocorrência que marcou profundamente a cidade e mobilizou as forças de segurança da região.