A rotina de trabalho terminou da forma mais devastadora possível para Sandro Oliveira Machado. Funcionário do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, ele enviou uma mensagem de "bom dia" ao filho, Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, na manhã de segunda-feira (13). Como a resposta nunca chegou, a preocupação aumentou.

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Segundo o boletim de ocorrência, Sandro mantinha contato frequente com o adolescente e estranhou não apenas o silêncio, mas o fato de a mensagem sequer ter sido entregue. Ao encerrar o expediente por volta do meio-dia, saiu de São José dos Campos em direção a Taubaté para verificar o que estava acontecendo.