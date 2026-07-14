O Mobai Bike Land, em São José dos Campos (SP), será palco do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO, XCC e XCE 2026 GWM Original. A competição, organizada pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), será disputada entre os dias 23 e 26 de julho e reunirá atletas de diferentes categorias em provas válidas pelo calendário nacional da modalidade.

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O parque receberá disputas nas modalidades XCO (Cross Country Olímpico), XCC (Cross Country Short Track) e XCE (Cross Country Eliminator). As provas serão realizadas nas categorias masculina e feminina.