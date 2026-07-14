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CICLISMO

São José receberá Brasileiro de Mountain Bike em julho

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Henrique Avancini durante prova do Brasileiro
Henrique Avancini durante prova do Brasileiro

O Mobai Bike Land, em São José dos Campos (SP), será palco do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO, XCC e XCE 2026 GWM Original. A competição, organizada pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), será disputada entre os dias 23 e 26 de julho e reunirá atletas de diferentes categorias em provas válidas pelo calendário nacional da modalidade.

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O parque receberá disputas nas modalidades XCO (Cross Country Olímpico), XCC (Cross Country Short Track) e XCE (Cross Country Eliminator). As provas serão realizadas nas categorias masculina e feminina.

O XCO integra o programa olímpico do ciclismo e é disputado em circuitos com subidas, descidas e trechos técnicos. O XCC reúne baterias de curta duração em percursos reduzidos, enquanto o XCE coloca quatro atletas por vez em disputas eliminatórias até a definição dos campeões.

Além das competições oficiais, a programação inclui o Desafio Mobai, destinado a ciclistas não federados, e uma prova voltada ao público infantil.

A edição de 2026 terá a GWM Original como patrocinadora master e detentora dos naming rights do campeonato.

Com área superior a 600 mil metros quadrados, o Mobai Bike Land conta com mais de 25 trilhas e aproximadamente 50 quilômetros de percursos para a prática do mountain bike. O espaço também recebe eventos esportivos e atividades ligadas ao ciclismo ao longo do ano.

A entrada será gratuita durante os quatro dias de competição.

Serviço

Evento: Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO, XCC e XCE 2026 GWM Original

Data: 23 a 26 de julho de 2026

Local: Mobai Bike Land – Avenida Canadá, s/n, São José dos Campos (SP)

Horário: das 8h às 18h

Entrada: gratuita

Informações e inscrições: @mobaibikeland

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