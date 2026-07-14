De cada dez incêndios florestais registrados no Estado de São Paulo, nove são provocados pela ação humana, seja intencionalmente ou por negligência. O dado é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que reforça a necessidade de conscientização, especialmente durante a chamada "fase vermelha" de estiagem, que compreende os meses de junho a outubro.
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Práticas como fogueiras mal apagadas, descarte inadequado de bitucas de cigarro, queimadas e, principalmente, a soltura de balões representam os maiores riscos para a vegetação nesta época de seca extrema.
Dicas
Para evitar acidentes que resultem em incêndios, a Defesa Civil compartilha algumas diretrizes. Durante o período de seca, pequenos hábitos salvam vidas e preservam o meio ambiente. A instituição orienta a população a adotar cuidados práticos para evitar o surgimento de novos focos de incêndio.
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Cuidado com o lixo e a limpeza: O uso do fogo para limpeza de terrenos, eliminação de lixo ou queima de restos de poda é estritamente proibido. Os resíduos devem ser descartados de forma adequada, sem nunca recorrer às chamas.
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Fogueiras e fontes de calor: Evite acender fogueiras ou velas nas proximidades de áreas com vegetação seca. Na estiagem, qualquer fagulha é suficiente para dar início a um incêndio de grandes proporções em questão de segundos.
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Descarte de cigarros e fósforos: Pontas de cigarro e fósforos devem ser completamente apagados antes de serem jogados fora. O descarte deve ser feito exclusivamente em lixeiras e locais apropriados, nunca às margens de rodovias ou perto de matas.
Balões: A soltura e a fabricação de balões geram riscos gravíssimos à aviação e às florestas. Essa prática é considerada crime ambiental e deve ser denunciada imediatamente.
Uso agrícola do fogo: O uso de fogo para manejo agrícola só é permitido com a devida licença e autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Proprietários de terras que recebem turistas ou visitantes devem avaliar a suspensão temporária dessas atividades em dias classificados com risco alto ou crítico de incêndio.
O Governo de São Paulo endureceu a legislação ambiental para tentar conter e punir quem realiza queimadas sem autorização em áreas rurais e produtivas. As multas, que antes eram de até R$ 1.500, agora chegam a R$ 3.000 por hectare, podendo dobrar caso o incêndio atinja áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação.
Como agir
Caso presencie queimadas irregulares, soltura de balões ou focos de incêndio florestal, denuncie imediatamente aos órgãos ambientais ou ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.