De cada dez incêndios florestais registrados no Estado de São Paulo, nove são provocados pela ação humana, seja intencionalmente ou por negligência. O dado é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que reforça a necessidade de conscientização, especialmente durante a chamada "fase vermelha" de estiagem, que compreende os meses de junho a outubro.

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Práticas como fogueiras mal apagadas, descarte inadequado de bitucas de cigarro, queimadas e, principalmente, a soltura de balões representam os maiores riscos para a vegetação nesta época de seca extrema.

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