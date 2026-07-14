14 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ABASTECIMENTO

Ligação clandestina de água se rompe à beira-mar em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Encanamento rompeu na praia Saco da Capela, em Ilhabela
Encanamento rompeu na praia Saco da Capela, em Ilhabela

Um vazamento na praia Saco da Capela, em Ilhabela, revelou uma ligação clandestina de água na noite de segunda-feira (13). O encanamento improvisado se rompeu e ficou exposto à beira-mar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Sabesp foi acionada e constatou a ligação irregular de água da serra. A Companhia alerta que o improviso de instalações desse tipo é crime e prejudica o abastecimento de toda a comunidade.

Em nota enviada a OVALE, a Prefeitura de Ilhabela informou que o incidente se refere a encanamento particular, mas que fiscaliza e disponibiliza canais para registro de ocorrências, como a Ouvidoria Municipal pelos telefones 162 / (12) 3896-9200 (ramal 9286).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários