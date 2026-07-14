Um vazamento na praia Saco da Capela, em Ilhabela, revelou uma ligação clandestina de água na noite de segunda-feira (13). O encanamento improvisado se rompeu e ficou exposto à beira-mar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Sabesp foi acionada e constatou a ligação irregular de água da serra. A Companhia alerta que o improviso de instalações desse tipo é crime e prejudica o abastecimento de toda a comunidade.
Em nota enviada a OVALE, a Prefeitura de Ilhabela informou que o incidente se refere a encanamento particular, mas que fiscaliza e disponibiliza canais para registro de ocorrências, como a Ouvidoria Municipal pelos telefones 162 / (12) 3896-9200 (ramal 9286).