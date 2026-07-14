Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em Lorena. A prisão ocorreu nesta terça-feira (14), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Vila Brito.

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O suspeito foi abordado e, durante consultas criminais, constatou-se um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.