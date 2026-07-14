A Estação Coronel, reconhecida como um dos botecos mais tradicionais do Vale do Paraíba, anunciou a expansão de suas operações com a inauguração de uma nova unidade em Taubaté. Os sócios prometem levar à cidade o conceito de boteco que já faz sucesso em São José dos Campos.
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A consolidação do negócio, que atualmente conta com duas filiais estabelecidas no Shopping Jardim Oriente e no Madrid Open Mall, terá local definido nos próximos meses. A intenção é levar o conceito que já funciona em São José dos Campos para a população taubateana como nova opção de gastronomia e entretenimento.
História
A nova unidade é o resultado de uma trajetória de superação que começou de forma muito simples
Com a posterior chegada do sócio Benê e a parceria com o Bar Coronel, a operação ganhou força e se estruturou. Hoje, além de oferecer pratos como o tradicional bolinho de feijoada, o pastel de carne seca e o torresmo, a Estação Coronel se diferencia pela promoção de experiências de lazer, incluindo transmissões de esportes e apresentações musicais ao vivo
Nos próximos meses, a diretoria do grupo divulgará a localização exata do novo estabelecimento e a data oficial da inauguração em Taubaté