A Estação Coronel, reconhecida como um dos botecos mais tradicionais do Vale do Paraíba, anunciou a expansão de suas operações com a inauguração de uma nova unidade em Taubaté. Os sócios prometem levar à cidade o conceito de boteco que já faz sucesso em São José dos Campos.

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A consolidação do negócio, que atualmente conta com duas filiais estabelecidas no Shopping Jardim Oriente e no Madrid Open Mall, terá local definido nos próximos meses. A intenção é levar o conceito que já funciona em São José dos Campos para a população taubateana como nova opção de gastronomia e entretenimento.