O turista polonês Koska Mariusz Jacek foi resgatado pelo helicóptero Águia na região do Bonete, em Ilhabela. O visitante sofreu uma queda em uma área de mata fechada enquanto realizava uma trilha e permaneceu isolado por cerca de três dias. Mesmo debilitado, ele conseguiu caminhar até a comunidade local, onde pediu ajuda no domingo (12).
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Como o Bonete não possui acesso por vias terrestres, as equipes de emergência acionaram o resgate aéreo. No entanto, as condições climáticas adversas impediram o voo de início. A operação só pôde ser concluída com sucesso na manhã de segunda-feira (13).
Após o resgate, Koska foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde local para receber os primeiros socorros e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela, o paciente está consciente, apresenta um quadro de saúde estável.