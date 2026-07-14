14 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Vídeo: Polonês é resgatado pelo Águia após queda em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Turista que caiu em trilha é resgatado pelo helicóptero Águia em Ilhabela
Turista que caiu em trilha é resgatado pelo helicóptero Águia em Ilhabela

O turista polonês Koska Mariusz Jacek foi resgatado pelo helicóptero Águia na região do Bonete, em Ilhabela. O visitante sofreu uma queda em uma área de mata fechada enquanto realizava uma trilha e permaneceu isolado por cerca de três dias. Mesmo debilitado, ele conseguiu caminhar até a comunidade local, onde pediu ajuda no domingo (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como o Bonete não possui acesso por vias terrestres, as equipes de emergência acionaram o resgate aéreo. No entanto, as condições climáticas adversas impediram o voo de início. A operação só pôde ser concluída com sucesso na manhã de segunda-feira (13).

Após o resgate, Koska foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde local para receber os primeiros socorros e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela, o paciente está consciente, apresenta um quadro de saúde estável.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários