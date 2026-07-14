14 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Motorista de aplicativo é agredida por passageira em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher de 41 anos, motorista de aplicativo, sofreu uma agressão após uma discussão devido ao pagamento de uma corrida. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (11), no bairro Jardim Olaria, em Caraguatatuba.

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Além da violência física, segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, o carro da vítima também foi danificado por uma passageira e um adolescente, ainda não identificados. Os agressores fugiram do local.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob investigação pela Polícia Civil, que busca os autores para esclarecer os fatos.

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