Uma mulher de 41 anos, motorista de aplicativo, sofreu uma agressão após uma discussão devido ao pagamento de uma corrida. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (11), no bairro Jardim Olaria, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da violência física, segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, o carro da vítima também foi danificado por uma passageira e um adolescente, ainda não identificados. Os agressores fugiram do local.