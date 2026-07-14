O recorde de frio no Vale do Paraíba em 2026 foi superado nesta terça-feira (14) em São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Cachoeira Paulista, enquanto Campos do Jordão igualou a menor temperatura do ano.

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As estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram 2,1°C em Campos do Jordão, 4,2°C em São Luiz do Paraitinga, 5,5°C em Taubaté e 5,9°C em Cachoeira Paulista. O frio também provocou geada em áreas da Serra da Mantiqueira e elevou o risco para pessoas vulneráveis, animais e plantações.