O recorde de frio no Vale do Paraíba em 2026 foi superado nesta terça-feira (14) em São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Cachoeira Paulista, enquanto Campos do Jordão igualou a menor temperatura do ano.
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As estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram 2,1°C em Campos do Jordão, 4,2°C em São Luiz do Paraitinga, 5,5°C em Taubaté e 5,9°C em Cachoeira Paulista. O frio também provocou geada em áreas da Serra da Mantiqueira e elevou o risco para pessoas vulneráveis, animais e plantações.
Quatro estações oficiais tiveram marcas próximas ou inferiores a 6°C nesta terça-feira:
Campos do Jordão: 2,1°C em 12/05 e 14/07
São Luiz do Paraitinga: 4,2°C em 14/07
Taubaté: 5,5°C em 14/07
Cachoeira Paulista: 5,9°C em 14/07
Campos do Jordão teve a menor temperatura entre as quatro cidades, com 2,1°C. A marca igualou o valor registrado em 12 de maio e, por isso, as duas datas dividem o recorde municipal de 2026.
São Luiz do Paraitinga alcançou 4,2°C. Taubaté marcou 5,5°C, enquanto Cachoeira Paulista chegou a 5,9°C.
Os valores representam as menores temperaturas medidas pelas estações do Inmet em cada município desde o começo do ano. Eles não correspondem a recordes históricos das cidades.
Nova massa de ar frio
A nova massa de ar frio superou as marcas registradas durante os episódios anteriores de 2026.
Em São Luiz do Paraitinga, o menor valor anterior era de 5,8°C, anotado em 7 de maio. A mínima desta terça-feira ficou 1,6°C abaixo daquela marca.
Taubaté tinha como recorde anual os 7,3°C de 8 de junho. A estação chegou agora a 5,5°C, uma diferença de 1,8°C.
Cachoeira Paulista também havia alcançado o menor valor do ano em 8 de junho, com 7,2°C. A mínima de 5,9°C reduziu o recorde em 1,3°C.
Campos do Jordão não superou os 2,1°C de maio, mas repetiu o menor valor do dia mais frio do ano no Vale do Paraíba, em maio.
Entre as cidades que superaram os próprios recordes, Taubaté teve a maior diferença. A mínima caiu de 7,3°C para 5,5°C, uma redução de 1,8°C.
São Luiz do Paraitinga aparece logo depois, com queda de 1,6°C. Cachoeira Paulista teve redução de 1,3°C.
Essas diferenças mostram que o ar frio alcançou tanto as áreas elevadas quanto as cidades localizadas no eixo principal do Vale do Paraíba.
Região registrou geada
A geada apareceu em áreas da Serra da Mantiqueira, principalmente em pontos de maior altitude, baixadas e locais com vegetação exposta.
Campos do Jordão reuniu condições favoráveis ao fenômeno após uma madrugada de temperatura baixa. Gramados, telhados, veículos e plantas podem apresentar uma camada fina de gelo ao amanhecer.
A Defesa Civil já havia alertado para frio intenso e geada na Serra da Mantiqueira entre terça e quinta-feira.
O risco não se limita ao centro das cidades. Áreas rurais, fundos de vale e terrenos afastados podem ter temperatura próxima ao solo menor que a marca registrada pela estação meteorológica.
As estações meteorológicas medem a temperatura do ar sob condições padronizadas e a uma altura específica em relação ao solo.
A superfície de folhas, gramados, telhados e veículos pode perder mais calor durante a noite e alcançar temperatura abaixo de zero, mesmo quando o termômetro oficial marca 2°C, 3°C ou 4°C.
Céu aberto, pouco vento e ar seco favorecem essa perda de calor. O ar frio também se concentra em baixadas, o que cria diferenças entre bairros do mesmo município.
Por esse motivo, a mínima oficial não representa, necessariamente, o ponto mais frio dentro do território da cidade.
Cuidados com frio e geada
Idosos, crianças, pessoas em situação de rua e pacientes com doenças respiratórias ou cardiovasculares precisam de maior proteção durante as madrugadas frias.
Roupas em camadas ajudam a conservar o calor corporal. Cabeça, mãos e pés também precisam de proteção, sobretudo nas primeiras horas da manhã.
A população não deve usar churrasqueiras, fogareiros ou equipamentos com combustão dentro de ambientes fechados. Esses objetos podem causar incêndio ou intoxicação.
Animais domésticos precisam de abrigo contra vento, umidade e contato direto com o piso frio.
Na agricultura, a geada pode danificar hortaliças, flores, frutas e mudas. Produtores devem consultar a assistência técnica para escolher a proteção adequada a cada cultivo.
A massa de ar frio ainda mantém as manhãs geladas na região. A recuperação das temperaturas ocorre de forma gradual após o período mais intenso.
Mesmo com tardes mais amenas, a Serra da Mantiqueira pode continuar com frio forte durante a noite e no começo do dia.