14 de julho de 2026
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Com geada, Vale e Serra da Mantiqueira batem recorde de frio

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 4 min
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Marcelo Bueno
Campos do Jordão
Campos do Jordão

O recorde de frio no Vale do Paraíba em 2026 foi superado nesta terça-feira (14) em São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Cachoeira Paulista, enquanto Campos do Jordão igualou a menor temperatura do ano.

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As estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram 2,1°C em Campos do Jordão, 4,2°C em São Luiz do Paraitinga, 5,5°C em Taubaté e 5,9°C em Cachoeira Paulista. O frio também provocou geada em áreas da Serra da Mantiqueira e elevou o risco para pessoas vulneráveis, animais e plantações.

Quatro estações oficiais tiveram marcas próximas ou inferiores a 6°C nesta terça-feira:

Campos do Jordão: 2,1°C em 12/05 e 14/07
São Luiz do Paraitinga: 4,2°C em 14/07
Taubaté: 5,5°C em 14/07
Cachoeira Paulista: 5,9°C em 14/07

Campos do Jordão teve a menor temperatura entre as quatro cidades, com 2,1°C. A marca igualou o valor registrado em 12 de maio e, por isso, as duas datas dividem o recorde municipal de 2026.

São Luiz do Paraitinga alcançou 4,2°C. Taubaté marcou 5,5°C, enquanto Cachoeira Paulista chegou a 5,9°C.

Os valores representam as menores temperaturas medidas pelas estações do Inmet em cada município desde o começo do ano. Eles não correspondem a recordes históricos das cidades.

Nova massa de ar frio

A nova massa de ar frio superou as marcas registradas durante os episódios anteriores de 2026.

Em São Luiz do Paraitinga, o menor valor anterior era de 5,8°C, anotado em 7 de maio. A mínima desta terça-feira ficou 1,6°C abaixo daquela marca.

Taubaté tinha como recorde anual os 7,3°C de 8 de junho. A estação chegou agora a 5,5°C, uma diferença de 1,8°C.

Cachoeira Paulista também havia alcançado o menor valor do ano em 8 de junho, com 7,2°C. A mínima de 5,9°C reduziu o recorde em 1,3°C.

Campos do Jordão não superou os 2,1°C de maio, mas repetiu o menor valor do dia mais frio do ano no Vale do Paraíba, em maio.

Entre as cidades que superaram os próprios recordes, Taubaté teve a maior diferença. A mínima caiu de 7,3°C para 5,5°C, uma redução de 1,8°C.

São Luiz do Paraitinga aparece logo depois, com queda de 1,6°C. Cachoeira Paulista teve redução de 1,3°C.

Essas diferenças mostram que o ar frio alcançou tanto as áreas elevadas quanto as cidades localizadas no eixo principal do Vale do Paraíba.

Região registrou geada

A geada apareceu em áreas da Serra da Mantiqueira, principalmente em pontos de maior altitude, baixadas e locais com vegetação exposta.

Campos do Jordão reuniu condições favoráveis ao fenômeno após uma madrugada de temperatura baixa. Gramados, telhados, veículos e plantas podem apresentar uma camada fina de gelo ao amanhecer.

A Defesa Civil já havia alertado para frio intenso e geada na Serra da Mantiqueira entre terça e quinta-feira.

O risco não se limita ao centro das cidades. Áreas rurais, fundos de vale e terrenos afastados podem ter temperatura próxima ao solo menor que a marca registrada pela estação meteorológica.

As estações meteorológicas medem a temperatura do ar sob condições padronizadas e a uma altura específica em relação ao solo.

A superfície de folhas, gramados, telhados e veículos pode perder mais calor durante a noite e alcançar temperatura abaixo de zero, mesmo quando o termômetro oficial marca 2°C, 3°C ou 4°C.

Céu aberto, pouco vento e ar seco favorecem essa perda de calor. O ar frio também se concentra em baixadas, o que cria diferenças entre bairros do mesmo município.

Por esse motivo, a mínima oficial não representa, necessariamente, o ponto mais frio dentro do território da cidade.

Cuidados com frio e geada

Idosos, crianças, pessoas em situação de rua e pacientes com doenças respiratórias ou cardiovasculares precisam de maior proteção durante as madrugadas frias.

Roupas em camadas ajudam a conservar o calor corporal. Cabeça, mãos e pés também precisam de proteção, sobretudo nas primeiras horas da manhã.

A população não deve usar churrasqueiras, fogareiros ou equipamentos com combustão dentro de ambientes fechados. Esses objetos podem causar incêndio ou intoxicação.

Animais domésticos precisam de abrigo contra vento, umidade e contato direto com o piso frio.

Na agricultura, a geada pode danificar hortaliças, flores, frutas e mudas. Produtores devem consultar a assistência técnica para escolher a proteção adequada a cada cultivo.

A massa de ar frio ainda mantém as manhãs geladas na região. A recuperação das temperaturas ocorre de forma gradual após o período mais intenso.

Mesmo com tardes mais amenas, a Serra da Mantiqueira pode continuar com frio forte durante a noite e no começo do dia.

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