Um engavetamento entre veículos causa lentidão na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (14).

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Dois caminhões e dois carros envolveram-se no acidente, registrado na altura do km 144 da Via Dutra, no sentido São Paulo, nas proximidades do viaduto Antônio Bezerra Filho, que dá acesso à região do bairro Vista Verde, em São José.