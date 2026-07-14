14 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

VÍDEO: Engavetamento causa lentidão no trânsito na Dutra, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhão e carros envolvidos no engavetamento
Caminhão e carros envolvidos no engavetamento

Um engavetamento entre veículos causa lentidão na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dois caminhões e dois carros envolveram-se no acidente, registrado na altura do km 144 da Via Dutra, no sentido São Paulo, nas proximidades do viaduto Antônio Bezerra Filho, que dá acesso à região do bairro Vista Verde, em São José.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que não houve vítimas. O trânsito ficou lento no local em razão dos veículos parados na pista.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários