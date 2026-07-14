A Embraer lança o Phenom 300EV, a mais recente evolução do jato leve mais vendido do mundo por 14 anos consecutivos. O avião, que também é o mais veloz e de maior alcance do mundo entre os jatos leves, foi atualizado com tecnologias intuitivas de segurança, incluindo o Garmin® Emergency Autoland.
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O novo modelo incorpora uma série de melhorias de desempenho e interior projetadas para potencializar sua reconhecida capacidade operacional e otimizar o aproveitamento da cabine, agregando valor à experiência do cliente. As entregas do novo modelo devem começar em 2028.
Como o maior jato executivo equipado com a tecnologia, segundo a Embraer, o Phenom 300EV pode executar um pouso totalmente automatizado no improvável caso de incapacitação do piloto.
Pousos e decolagens também contam com o suporte do Autobrake, exclusivo na categoria, para ainda mais segurança e conforto. Esses recursos são viabilizados pelo novo Multi-Purpose Electronic Controller, desenvolvido pela Embraer, que integra o rudder-by-wire e outras funções da aeronave controladas eletronicamente, contribuindo para a redução da carga de trabalho dos pilotos e para a simplificação da manutenção.
Tecnologia
Melhorias adicionais do sistema aviônico Garmin G3000 Prodigy Touch™️ incluem consciência situacional de pista e táxi, com base na orientação de táxi tridimensional (3D Taxiway Routing) e na Consciência de Ocupação de Pista (Runway Occupancy Awareness - ROA) da Garmin, Sistema de Orientação por Visão Sintética (Synthetic Vision Guidance System - SVGS), FANS 1/A+, RNP AR 0.3 e o Sistema Inercial de Referência (Inertial Reference System - IRS).
Também se destacam o Sistema de Alerta e Prevenção de Saída de Pista (ROAAS), o recurso de aceleração automática (autothrottle), e o modo de descida de emergência (EDM). Juntos, eles potencializam a capacidade da aeronave, priorizando a segurança e a redução da carga de trabalho dos pilotos durante uma ampla variedade de condições operacionais.
"Por mais de uma década, a série Phenom 300 tem estabelecido o padrão pelo qual os jatos leves são avaliados. Sua posição indiscutível como líder da categoria reflete nosso compromisso incansável em entregar desempenho, tecnologia, conforto e suporte incomparáveis," afirma o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano.
"Com o novo Phenom 300EV, estamos elevando o padrão mais uma vez. Com inovações estratégicas, que combinam tecnologia aprimorada de segurança, desempenho otimizado e refinamentos criteriosos na cabine, entregamos avanços significativos para uma operação mais intuitiva e agradável. Não se trata apenas da evolução do jato leve mais vendido do mundo, mas de uma demonstração clara de que a referência em excelência no mercado continua sendo da Embraer."
Estão entre as atualizações o alcance estendido de até 2.055 milhas náuticas e o aumento do peso máximo sem combustível, que soma aproximadamente 195 kilogramas (430 libras) à capacidade de carga útil.
Aprimoramentos
O Phenom 300EV também passa a contar com novas baterias de íons de lítio True Blue Power® e luzes de táxi e pouso em LED, projetadas para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade operacional da aeronave.
A Embraer informou que os refinamentos da cabine favorecem a funcionalidade a bordo e o controle de temperatura para passageiros e tripulação.
O Phenom 300EV oferece, como opcional instalado de fábrica, conectividade de última geração, via satélites de órbita terrestre baixa (LEO), viabilizada pelo sistema Gogo Galileo. A conectividade Starlink estará disponível no pós-venda por meio de uma modificação via Certificado de Tipo Suplementar (STC).
Outros aprimoramentos passam pela introdução de um lavatório a vácuo, área de serviço de bordo (refreshment center) reformulada – com a possibilidade de acomodar máquinas comerciais de bebidas quentes – e sistema de ionização do ar.
O jato continua oferecendo uma altitude máxima de cabine de apenas 6.600 pés para maior conforto durante toda a viagem, um dos maiores compartimentos de bagagem entre os jatos leves, as maiores janelas da categoria, que ampliam a sensação de espaço e luminosidade a bordo, além de uma escada de entrada robusta, inspirada em jatos de categorias superiores, que proporciona uma experiência de embarque mais confortável e acolhedora.
O Phenom 300EV contará com a rede de serviços e suporte da Embraer, consistentemente reconhecida entre as mais bem avaliadas do setor, garantindo alta disponibilidade da aeronave, custos operacionais previsíveis e valor sustentado ao longo de todo o ciclo de propriedade.