A Embraer lança o Phenom 300EV, a mais recente evolução do jato leve mais vendido do mundo por 14 anos consecutivos. O avião, que também é o mais veloz e de maior alcance do mundo entre os jatos leves, foi atualizado com tecnologias intuitivas de segurança, incluindo o Garmin® Emergency Autoland.

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O novo modelo incorpora uma série de melhorias de desempenho e interior projetadas para potencializar sua reconhecida capacidade operacional e otimizar o aproveitamento da cabine, agregando valor à experiência do cliente. As entregas do novo modelo devem começar em 2028.