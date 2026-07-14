A morte do estudante Pedro Takemoto Arantes Machado, 14 anos, provocou comoção entre familiares, amigos, colegas de escola e moradores de Taubaté.

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Em uma homenagem carregada de emoção, o Colégio Cotet publicou uma nota de pesar lamentando a perda do adolescente, encontrado morto ao lado da mãe, Silvia Satie Takemoto, 48 anos, dentro de uma residência em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté.