A morte do estudante Pedro Takemoto Arantes Machado, 14 anos, provocou comoção entre familiares, amigos, colegas de escola e moradores de Taubaté.
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Em uma homenagem carregada de emoção, o Colégio Cotet publicou uma nota de pesar lamentando a perda do adolescente, encontrado morto ao lado da mãe, Silvia Satie Takemoto, 48 anos, dentro de uma residência em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté.
Na mensagem divulgada nas redes sociais, a instituição destacou a tristeza pela partida do aluno e prestou solidariedade à família.
“Sua lembrança permanecerá para sempre em nossos corações e na história da nossa escola”, afirmou o colégio.
A publicação também ressaltou que a comunidade escolar se une em oração e apoio aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com Pedro.
Emoções na despedida
A despedida emocionou colegas, professores e moradores da cidade, que utilizaram as redes sociais para deixar mensagens de carinho e homenagens ao adolescente. A tragédia abalou profundamente pessoas próximas à família, que ainda tentam compreender a dimensão da perda.
Entre as manifestações, familiares agradeceram o apoio recebido. “Muito obrigada a todos que nesse momento se solidarizam com a dor da nossa família. Que o Pedro seja muito iluminado e que seu pai, tia e parentes consigam encontrar conforto”, escreveu Tuca Oliveira.
Outra mensagem que repercutiu entre amigos e conhecidos foi a de Débora Francine. “Triste notícia, sem acreditar. Descansa em paz, Pedro, e sinto muito essa tragédia. Meus sentimentos a todos familiares e amigos”, publicou.
A dor causada pela morte de Pedro e de sua mãe ultrapassou o círculo familiar e atingiu toda a comunidade escolar. Para quem acompanhava a rotina do estudante, a notícia representou um choque. Amigos descrevem Pedro como um adolescente querido, cuja ausência deixa um vazio entre colegas e professores.
Investigação
A Polícia Civil identificou as vítimas como Silvia Satie Takemoto e Pedro Takemoto. Os corpos foram encontrados na tarde dessa segunda-feira (13) pelo pai do adolescente e marido de Silvia, Sandro Oliveira Machado.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia deixado o filho na residência na noite de domingo (12), após buscá-lo em uma festa de aniversário. Na manhã seguinte, tentou contato com o adolescente por mensagens, mas não recebeu resposta. Ao chegar ao imóvel, encontrou a porta destrancada e localizou a esposa e o filho sem vida.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e confirmaram os óbitos. A Polícia Militar preservou o local para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.
Segundo informações preliminares da perícia, o adolescente apresentava lesões provocadas por objeto perfurocortante. Duas facas e três aparelhos celulares foram apreendidos para análise. O caso é investigado inicialmente como homicídio seguido de suicídio.
Em depoimento, Sandro informou que o casal estava em processo de divórcio, oficializado na última sexta-feira (11), após cerca de 26 anos de relacionamento. Ele também relatou que Silvia realizava acompanhamento médico e utilizava medicação controlada.
A investigação segue em andamento e aguarda a conclusão dos laudos da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer as circunstâncias das mortes.