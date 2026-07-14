Caraguatatuba recebe a 27ª edição do Festival do Camarão, na Praça da Cultura, no Centro. O evento começa nesta quinta-feira (16) e segue até 26 de julho, com entrada gratuita. A programação reúne gastronomia caiçara, artesanato, cultura local e apresentações musicais.
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Durante os 11 dias de festival, o público poderá saborear pratos à base de camarão e outros sabores da culinária regional, além de acompanhar uma programação artística com shows de diferentes estilos, como MPB, choro, reggae, samba, forró e rock.
A festa busca preservar a cultura e a identidade local e movimentar a economia do município.
Atrações
Entre as atrações musicais estão a Banda Municipal Carlos Gomes, Raiane Pires, Banda Abdusom, Banda Deságua, Soul do Mar, Banda Revolusom Reggae, Conexão Sertaneja e o grupo Nas Trilhas da Tribo, além de diversas apresentações de artistas locais.
O evento também contará com a tradicional Casa Caiçara com fogão a lenha, exposição de artesanato e demonstrações de confecção de redes de pesca e canoas, valorizando os costumes da comunidade pesqueira.
A programação termina no dia 26 de julho, com a tradicional corrida de canoa caiçara na Praia do Centro. Clique aqui para acessar a agenda completa.