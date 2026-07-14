Entre os dias 29 de junho e 11 de julho, seis aeronaves F-39E Gripen, da FAB (Força Aérea Brasileira), participaram do Exercício Multidomínio SALITRE 2026, marcando a primeira atuação do caça em uma operação multinacional fora do Brasil.

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Operando a partir da Base Aérea de Cerro Moreno, em Antofagasta, no Chile, o exercício reúne mais de 1,5 mil militares dos países participantes e cerca de 60 aeronaves, que realizaram mais de 250 horas de voo em diferentes missões no local.