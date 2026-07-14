O reforço na fiscalização durante o fim de semana resultou no impedimento da entrada de 13 visitantes em unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As ocorrências foram registradas entre sábado (11) e domingo (12), em presídios de Caraguatatuba, Taubaté, São José dos Campos e Tremembé, segundo informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

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A maior parte dos casos ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira", em Caraguatatuba, que barrou oito visitantes em dois dias. Conforme a pasta, todas as situações foram identificadas durante a revista realizada com escâner corporal, equipamento utilizado para detectar objetos suspeitos sem contato físico.

Caraguatatuba concentra maior número de ocorrências