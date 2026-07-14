14 de julho de 2026
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DENÚNCIA ANÔNIMA

PM impede trio de furtar cobre na Oswaldo Cruz, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Três homens foram flagrados furtando cobre na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12) por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após denúncia do crime em andamento. 

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No local, a equipe encontrou o trio retirando fios de cobre de uma galeria subterrânea às margens da rodovia.

Quando viram a viatura, os suspeitos fugiram para uma área de mata e não foram localizados. O automóvel utilizado na ação foi apreendido.

O caso segue sob investigação.

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