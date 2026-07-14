Três homens foram flagrados furtando cobre na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12) por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após denúncia do crime em andamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe encontrou o trio retirando fios de cobre de uma galeria subterrânea às margens da rodovia.