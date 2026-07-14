Um acidente envolvendo um motociclista mobilizou equipes de resgate no km 8 da rodovia SPI 097/055, em Caraguatatuba . A vítima, um trabalhador da Concessionária Tamoios, sofreu uma queda após ser fechado por outro veículo enquanto se deslocava para iniciar seu turno na segunda-feira (13), por volta das 17h48, na pista sentido oeste.

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De acordo com os dados do CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 quando foi fechada por um automóvel Jeep Compass. Com a manobra brusca, o motociclista perdeu o controle do veículo e tombou na pista .

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