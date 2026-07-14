Um acidente envolvendo um motociclista mobilizou equipes de resgate no km 8 da rodovia SPI 097/055, em Caraguatatuba
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De acordo com os dados do CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 quando foi fechada por um automóvel Jeep Compass. Com a manobra brusca, o motociclista perdeu o controle do veículo e tombou na pista
Atendimento
Logo após a queda, o colaborador contatou a base da empresa. Inicialmente, o condutor do SUV seguiu viagem, mas deslocou-se por meios próprios até o hospital da região para onde a vítima seria levada, com o objetivo de verificar o estado de saúde do motociclista
O motorista do Jeep Compass não sofreu ferimentos e saiu ileso
O acostamento da rodovia no sentido oeste precisou ser bloqueado por alguns minutos para o atendimento e a remoção da motocicleta, mas não houve impactos significativos no tráfego.
Até o fechamento da matéria, não havia posicionamento da concessionária quanto ao estado de saúde do colaborador.