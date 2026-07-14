14 de julho de 2026
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ACIDENTE

Motociclista é fechado por carro e tomba na Tamoios, em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Motociclista tombou no km 8 da Tamoios
Motociclista tombou no km 8 da Tamoios

Um acidente envolvendo um motociclista mobilizou equipes de resgate no km 8 da rodovia SPI 097/055, em Caraguatatuba. A vítima, um trabalhador da Concessionária Tamoios, sofreu uma queda após ser fechado por outro veículo enquanto se deslocava para iniciar seu turno na segunda-feira (13), por volta das 17h48, na pista sentido oeste.

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De acordo com os dados do CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 quando foi fechada por um automóvel Jeep Compass. Com a manobra brusca, o motociclista perdeu o controle do veículo e tombou na pista.

Atendimento

Logo após a queda, o colaborador contatou a base da empresa. Inicialmente, o condutor do SUV seguiu viagem, mas deslocou-se por meios próprios até o hospital da região para onde a vítima seria levada, com o objetivo de verificar o estado de saúde do motociclista.  

O motorista do Jeep Compass não sofreu ferimentos e saiu ileso. A equipe médica da concessionária prestou o primeiro atendimento no local e encaminhou o piloto ao hospital com ferimentos leves.

O acostamento da rodovia no sentido oeste precisou ser bloqueado por alguns minutos para o atendimento e a remoção da motocicleta, mas não houve impactos significativos no tráfego.

Até o fechamento da matéria, não havia posicionamento da concessionária quanto ao estado de saúde do colaborador.

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