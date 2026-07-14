14 de julho de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Tamoios tem bloqueio parcial por carga de ferro na pista

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carga de barras de ferro na pista da Tamoios sentido norte
Carga de barras de ferro na pista da Tamoios sentido norte

A passagem de um caminhão com derramamento de pesadas barras de ferro causou a interdição parcial da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba. O incidente foi registrado por volta das 4h30 desta terça-feira (14), no quilômetro 70,300, no sentido norte da pista, e gerou bloqueios parciais.

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Segundo informações do CCM (Centro de Controle Modal) da Artesp, o veículo trafegava regularmente pela faixa 2 da rodovia quando parte da carga de barras de ferro se desprendeu e ficou espalhada sobre a faixa de rolamento e o acostamento.

Devido ao peso e à complexidade de remoção do material, a faixa 2, o acostamento e a faixa zebrada precisaram ser interditados. Até o momento do fechamento desta reportagem, a ocorrência permanecia ativa e sob os cuidados das frentes de trabalho operacionais, totalizando mais de uma hora e vinte minutos de interdição parcial.

Apesar da gravidade, as duas pessoas que ocupavam a cabine do caminhão saíram ilesas, sem necessidade de atendimento de urgência.

Os motoristas que trafegam em direção ao Litoral Norte devem redobrar a atenção ao se aproximarem do trecho.

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