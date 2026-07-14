A passagem de um caminhão com derramamento de pesadas barras de ferro causou a interdição parcial da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba. O incidente foi registrado por volta das 4h30 desta terça-feira (14), no quilômetro 70,300, no sentido norte da pista, e gerou bloqueios parciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do CCM (Centro de Controle Modal) da Artesp, o veículo trafegava regularmente pela faixa 2 da rodovia quando parte da carga de barras de ferro se desprendeu e ficou espalhada sobre a faixa de rolamento e o acostamento.