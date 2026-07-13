A Polícia Civil identificou como Silvia Satie Takemoto, de 48 anos, e Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, as vítimas encontradas mortas na tarde desta segunda-feira (13) em uma residência localizada em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté. O caso é investigado, inicialmente, como homicídio seguido de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi o pai do adolescente e marido de Silvia, Sandro Oliveira Machado, quem encontrou os corpos. Ele contou à polícia que havia deixado o filho na residência por volta das 21h de domingo (12), após buscá-lo em uma festa de aniversário. Na manhã seguinte, tentou contato com o adolescente por mensagem, mas estranhou o fato de não obter resposta. Ao chegar ao imóvel, por volta das 12h47, encontrou a porta destrancada e, ao subir para o andar superior, localizou a esposa e o filho já sem vida.

Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas constataram os óbitos. A Polícia Militar isolou o imóvel até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizaram a perícia no local.