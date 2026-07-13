A mulher de 48 anos suspeita de matar o próprio filho, de 14 anos, e depois tirar a própria vida em Taubaté estava em processo de separação do marido. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, que investiga o caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os corpos da mulher e do adolescente foram encontrados na tarde desta segunda-feira (13), dentro da residência da família, em um condomínio no bairro Bonfim. O pai do garoto foi quem localizou as vítimas após estranhar a falta de contato com o filho.
Em depoimento, o homem informou que o casal viveu junto por cerca de 26 anos e havia iniciado oficialmente o processo de divórcio na última sexta-feira. Segundo ele, o relacionamento estava desgastado havia algum tempo, com discussões frequentes, principalmente por questões financeiras. Após a separação, ele deixou a residência e passou a ficar na casa de um amigo.
Ainda conforme o relato, na noite de domingo (12), ele buscou o filho em uma festa de aniversário e o deixou na portaria do condomínio por volta das 21h. Na manhã seguinte, enviou mensagens ao adolescente, mas não recebeu resposta. Como a mensagem sequer foi entregue, decidiu ir até a residência por volta das 12h45. Ao entrar no imóvel, encontrou os corpos da esposa e do filho no andar superior da casa.
O boletim de ocorrência também revela que a mulher era diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, fazia acompanhamento médico e utilizava medicamentos como risperidona, Rivotril e Lutab. O marido afirmou acreditar que, após deixar a residência, ela possa ter interrompido o tratamento. Apesar da doença, ele declarou que nunca havia sido agredido fisicamente pela esposa e que os episódios relacionados ao transtorno eram caracterizados por quadros de mania persecutória.
Segundo a perícia, o adolescente apresentava duas lesões provocadas por objeto perfurocortante, uma no tórax e outra no pescoço. A estimativa é de que as mortes tenham ocorrido durante a madrugada. Facas e telefones celulares foram apreendidos no imóvel para auxiliar na investigação.
O caso foi registrado, de forma preliminar, como homicídio e suicídio consumados. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais e do Instituto Médico Legal para esclarecer as circunstâncias das mortes.