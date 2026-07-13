A mulher de 48 anos suspeita de matar o próprio filho, de 14 anos, e depois tirar a própria vida em Taubaté estava em processo de separação do marido. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, que investiga o caso.

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Os corpos da mulher e do adolescente foram encontrados na tarde desta segunda-feira (13), dentro da residência da família, em um condomínio no bairro Bonfim. O pai do garoto foi quem localizou as vítimas após estranhar a falta de contato com o filho.