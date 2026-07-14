Uma mulher foi agredida em plena via pública por outra mulher, que a acusava de manter um relacionamento extraconjugal com seu marido. A cena foi registrada por pessoas que estavam no local e mostra a vítima sendo derrubada no chão e alvo de uma sequência de agressões. Mas, não há confirmação do local dos fatos.

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O caso ocorreu em uma rua e ganhou repercussão após a divulgação das imagens nas redes sociais. No vídeo, a agressora desfere socos, chutes, puxões de cabelo e ainda utiliza um cabo para atingir a vítima.