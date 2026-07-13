O ex-prefeito Alcides Bernal, de 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), enquanto estava preso preventivamente por uma acusação de homicídio qualificado. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

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Bernal estava custodiado no Presídio Militar de Campo Grande (MS) desde 24 de março. Segundo informações preliminares, ele passou mal na unidade prisional após ter sido submetido a um procedimento cardíaco e foi encaminhado à Santa Casa da capital, onde morreu.