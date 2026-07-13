O ex-prefeito Alcides Bernal, de 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), enquanto estava preso preventivamente por uma acusação de homicídio qualificado. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.
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Bernal estava custodiado no Presídio Militar de Campo Grande (MS) desde 24 de março. Segundo informações preliminares, ele passou mal na unidade prisional após ter sido submetido a um procedimento cardíaco e foi encaminhado à Santa Casa da capital, onde morreu.
O ex-prefeito havia sido preso após ser acusado de matar o servidor público Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, durante um conflito relacionado à posse de um imóvel.
De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Alcides Bernal foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A investigação enquadrou o caso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, que trata de homicídio cometido por meio que dificulte ou impeça a defesa da vítima.
A defesa do ex-prefeito ainda não havia se manifestado sobre a morte até a última atualização do caso. As circunstâncias do óbito deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.